Polisler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika

Dakika bir gol bir! Ali Koç ve seçimi kazanan Uğur Dündar kürsüde restleşti

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri "Böyle bir şey görmedik" oldu

Bu rezillik Ronaldo'ya bir ömür yeter! Sinirden çıldırıp taraftarın telefonunu parçaladı

Mardin'de polis memurları, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, çok sayıda polis memuru, amir ve şube müdürü ramazan ayı dolayısıyla iftardan sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkındaki Türk Kızılay Artuklu Kan Bağışı Merkezi'nde bir araya geldi.

Emniyet mensupları, bağışta bulunarak Kan Bağışı Merkezi'nin stoklarına katkı sağladı. Türk Kızılayı bağış sonrası ikramlarda bulundu.

Vali Demirtaş, kan bağışında bulunan polis memurlarına teşekkür etti, haftalarını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ise kan bağışına İl Jandarma Komutanlığını davet etti.

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı da emniyet müdürlüğünün kan bağışından dolayı Türk Kızılay'ı adına teşekkür ederek, "Yapılamayan tek ilaç kan, bu yüzden kan bağışına sürekli ihtiyacımız var. Polislerimiz kan bağışında bulundu. Şimdiden kurtaracakları canlar ve şifa bulunmasına vesile olacaklar adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan bu duyarlılığı bekliyoruz." dedi.