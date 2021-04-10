Mardin'de polislere pastalı sürpriz kutlama - Son Dakika

Mardin'de polislere pastalı sürpriz kutlama

Mardin'in Nusaybin ilçesinde işçiler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polisler için konfeti patlattı, pasta kesti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde işçiler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polisler için konfeti patlattı, pasta kesti. İlçede yemek fabrikası yetkilileri Polis İmdat Hattı'nı arayarak, kavga olduğu ihbarında bulundu. Fabrika çalışanları, polislerin olay yerine geldiği sırada konfeti patlattı, onlara çiçek verdi. Daha sonra çalışanlar, polis ekipleriyle pasta kesti.

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