Son Dakika Haberleri: Mardin'de Pompalı Tüfekle Aile Katliamı: 3 Ölü

Mardin'de Pompalı Tüfekle Aile Katliamı: 3 Ölü

12 saat önce İlandır

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir şahıs, eşi, kaynanası ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldürerek kaçtı.

Mardin'de Pompalı Tüfekle Aile Katliamı: 3 Ölü, System.String[]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir şahıs, eşi, kaynanası ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldürerek kaçtı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Mazıdağı ilçesi Işıkyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.B. adlı kadın, madde bağımlısı olduğu ve kendisine sürekli şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi S.B.'yi terk ederek, ailesinin evine sığındı. Eve gelen S.B., bir süre aileyle tartıştıktan sonra, eşi R.B., kaynanası S.A. ve kayınbabası E.A.'yı pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan 3 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cesetleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a gönderildi.

Jandarma, olaydan sonra kaçan S.B.'nin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:09 Kaynak: İHA

Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • Adalet: Bu miskinin tek cezasi olmali kissasa kisass..hic suohesiz idammmm mmmm evet bu zalimane zalimlere ancak idammm gerek...isterse muebbet olsun yureklere su serpilmez..idammm. istiyoruz...meclisimiz bu kanunu biran once cikarmali ve uygulamali....adam bir kac yil sonra cikip sallana sallana gezecektir...yasama hakki yok bu tur canilerin... Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır


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