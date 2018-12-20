Mardin'de Pompalı Tüfekle Aile Katliamı: 3 Ölü

Adalet:

Bu miskinin tek cezasi olmali kissasa kisass..hic suohesiz idammmm mmmm evet bu zalimane zalimlere ancak idammm gerek...isterse muebbet olsun yureklere su serpilmez..idammm. istiyoruz...meclisimiz bu kanunu biran once cikarmali ve uygulamali....adam bir kac yil sonra cikip sallana sallana gezecektir...yasama hakki yok bu tur canilerin...