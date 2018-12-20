Son Dakika Haberleri: Mardin'de Pompalı Tüfekle Katliam...eşi, Kayınvalidesi ve Kayınpederini Öldürdü

Mardin'de Pompalı Tüfekle Katliam...eşi, Kayınvalidesi ve Kayınpederini Öldürdü

12 saat önce İlandır

Mardin'de pompalı tüfekle katliam...Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüMARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir şahıs, eşi, kaynanası ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldürerek kaçtı.

Mardin'de pompalı tüfekle katliam...Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir şahıs, eşi, kaynanası ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldürerek kaçtı.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Mazıdağı ilçesi Işıkyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.B. adlı kadın, madde bağımlısı olduğu ve kendisine sürekli şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi S.B.'yi terk ederek, ailesinin evine sığındı. Eve gelen S.B., bir süre aileyle tartıştıktan sonra, eşi R.B., kaynanası S.A. ve kayınbabası E.A.'yı pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan 3 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cesetleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a gönderildi.
Jandarma, olaydan sonra kaçan S.B.'nin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:35 Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa
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