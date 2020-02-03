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Mardin'de, Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali"ne yoğun ilgi
6 saat önce
Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, TRT'nin sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali"ne yoğun ilgi gösterildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:30 Kaynak: AA
Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, TRT'nin sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali"ne yoğun ilgi gösterildi.
Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Çocuklar, TRT'de izledikleri çizgi film kahramanlarını yakında görme imkanı sağladıkları için Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'a teşekkür etti.
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