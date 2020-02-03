Mardin'de, Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali"ne yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de, Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Mardin'de, Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali"ne yoğun ilgi

6 saat önce

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, TRT'nin sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali"ne yoğun ilgi gösterildi.

Mardin'de, Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, TRT'nin sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali"ne yoğun ilgi gösterildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklar, TRT'de izledikleri çizgi film kahramanlarını yakında görme imkanı sağladıkları için Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'a teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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