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Mardin'de rahatsızlanıp kardan evlerinde mahsur kalan 296 kişi hastanelere ulaştırıldı - Son Dakika

Mardin'de rahatsızlanıp kardan evlerinde mahsur kalan 296 kişi hastanelere ulaştırıldı

20.01.2022 18:53
Mardin'de rahatsızlanıp kardan evlerinde mahsur kalan 296 kişi hastanelere ulaştırıldı

Mardin'de son iki günde rahatsızlanıp kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 296 kişi, hastanelere götürüldü.

Mardin'de son iki günde rahatsızlanıp kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 296 kişi, hastanelere götürüldü.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'un çalışmalarını takip ettiği 112 Acil Sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında ihtiyaç duyanlara sağlık hizmeti sunmayı sürdürüyor.

Kent genelinde kar paletli ambulans ve UMKE ile 112 Acil Sağlık ekipleri, rahatsızlanıp kar yağışı nedeniyle evlerinde mahsur kalan 296 kişiyi hastanelere götürdü.

Jandarma, polis, belediye ve AFAD ekipleri de yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı. Ekipler, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için de belirli yerlere gıda bıraktı. Belediye ekipleri ayrıca, karda dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlara çorba ikram etti.

İl Jandarma Komutanlığı da mahsur kalan 22 yolcuyu karakolda misafir etti.

"Çalışmalarımız aralıksız sürecek"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mahmut Demirtaş, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Zorunlu olmadıkça vatandaşların trafiğe çıkmamalarını ve acil durumlarda mutlaka 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını isteyen Demirtaş, "Tüm ekiplerimizle hastaneye gitmesi gereken vatandaşlarımızı hastaneye ulaştırdık. Kumanya verilmesi gerekenlere kumanya, yakıtı bitene takviye, konaklama ihtiyacı olanlara imkan sağladık. Çalışmalarımız aralıksız sürecek." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 10 ilçede yoğun tipi ve kar nedeniyle kapanan ana arterlerin yolunu ulaşıma açtı, kar kürüme çalışması yaparak kaldırım, cadde ve sokakları temizledi.

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İl Sağlık Müdürü, Mardin, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de rahatsızlanıp kardan evlerinde mahsur kalan 296 kişi hastanelere ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de rahatsızlanıp kardan evlerinde mahsur kalan 296 kişi hastanelere ulaştırıldı - Son Dakika
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