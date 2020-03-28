Mardin'de refüje çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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Mardin'de refüje çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
6 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Emin Geldi'nin kullandığı 63 ABN 029 plakalı kamyonet, Nusaybin- Cizre kara yolunun Girmeli Kavşağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada sürücü Geldi olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:48 Kaynak: AA
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