Üye Girişi
Mardin'de "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisi açıldı - Son Dakika

Mardin'de "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisi açıldı

17.06.2021 17:21
Mardin'de

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, "Rus Avangardı.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Sakıp Sabancı Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de, Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı, törende yaptığı konuşmada, 2009 yılında açılan müzenin bugüne kadar birbirinden önemli 9 sergiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Açılışını yaptıkları 10. sergiyle de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen kültür sanat faaliyetlerini bu kadim şehirde yeniden canlandırmaktan gurur duyduklarını kaydeden Sabancı, şunları kaydetti:

"Muhteşem sergimizin yanı sıra dopdolu bir programla sanata doyacağız. Mardin ve Diyarbakır'daki farklı tiyatrolarda çalışan oyuncularla gerçekleştirdiğimiz kıymetli iş birlikleri, müzemizde sahnelenecek tiyatro oyunları bizim için çok değerli. Bilim ve sanat, teknoloji ve kültür bugün hala birbirinden beslenen önemli alanlar. Sabancı Vakfı, Sakıp Sabancı Müzesi ve Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ekiplerine serginin düzenlenmesindeki çabaları için teşekkür ediyorum. Bizleri bugün yalnız bırakmayan Mardinliler başta olmak üzere bu sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, sergimizin şehrimize uğurlu gelmesini diliyorum."

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer de 2018 yılında İstanbul'da Sakıp Sabancı Müzesi'nde açtıkları ve büyük bir ilgi ve coşkuyla ziyaret edilen sergiyi, salgın nedeniyle iki yıl gecikmeli de olsa Mardinlilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Ölçer, "Bu sergide aynı zamanda vizyon sahibi bir koleksiyoncunun kaybolan ve unutturulan bir döneme ait eserleri nasıl toplayıp koruduğunu görüyor, onun iyi niyet, umut ve coşku taşıyan bu dönemi geleceğe taşımasını izliyoruz. Tarih bazen tek bir kişiye böyle bir misyon yükler, bu sergi tek bir kişinin bir döneme şahitlik ettiğini ve geleceğe taşıyabildiğini kanıtlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, haftanın belirli günlerinde ziyaret edilebilecek.

Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı Vakfı, Mardin, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 'Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek' sergisi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor 17:55 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı 17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil 17:31 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi 17:04 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu 16:46 HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu 16:32 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu
HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok 16:28 HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 16:12 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış

Son Dakika Haberleri
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:13 Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki iddialara şarkılı cevap: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
17:03 Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak
Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletleri Çıldır'da çalındı Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletleri Çıldır'da çalındı         
17:57
Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor         
17:46
Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu         
17:34
Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki iddialara şarkılı cevap: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki iddialara şarkılı cevap: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?         
17:14
Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak         
17:03
Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada         
16:43
Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor         
16:31
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı         
13:57
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda "Başını taşa çarpmış" denildi         
13:32
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 18:03:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement