Mardin'de sağ ele geçirilen PKK'lı teröristin bombacı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Mardin'de sağ ele geçirilen PKK'lı teröristin bombacı olduğu ortaya çıktı

MARDİN'in Derik ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda sağ ele geçirilen 'Zana Mardin' kod adlı PKK'lı terörist Zilan Demir'in, 'Bagok' kırsalında mayın ve bombacı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

MARDİN'in Derik ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda sağ ele geçirilen 'Zana Mardin' kod adlı PKK'lı terörist Zilan Demir'in, 'Bagok' kırsalında mayın ve bombacı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca dün Derik ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda sağ ele geçirilen PKK'lı terörist 'Zana Mardin' kod adlı PKK'lı terörist Zilan Demir'in bombacı olduğu ortaya çıktı. Operasyona ilişkin Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristin sorgusunun devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi: "İl Jandarma Komutanlığı'nca, sözde Gap-Rıha kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği ile yapılan arazi taraması esnasında kameralarına takılan bir şahsın üzerinde sırt çantalı, silahlı olduğunun tespit edilmesine üzerine bölgeye sevk edilen komando birlikleri Mardin- Şanlıurfa sınırında Yenidardağan Mahallesi kırsalında temas kurulan ve bölücü terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen şahsa 'teslim ol' çağrısı bulunduğu, bölücü terör örgütü mensubu teröristin çağrıya uyarak silahı ile birlikte teslim olmuştur. Gözaltına alınan bölücü terör örgütü mensubunun yapılan sorgulamasında, Zana Mardin kod adlı Zilan Demir olduğu sözde Bagok kırsalında mayın ve bombacı olarak görev yaptığı ve yapılan üst aramasında, Kalaşnikof tüfeği, 2 el bombası, 3 şarjör, 90 adet mermi, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi."

Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı


Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 19:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de sağ ele geçirilen PKK'lı teröristin bombacı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika

19:17 Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:02 Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı 14:42 Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor 13:38 Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
19:18
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
19:16
İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı
19:07
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
18:38
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
18:32
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
18:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
18:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 20:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de sağ ele geçirilen PKK'lı teröristin bombacı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]