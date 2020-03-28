Mardin'de sağanak sonrası yaşanan su baskınında 2 küçükbaş telef oldu - Son Dakika

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Mardin'de sağanak sonrası yaşanan su baskınında 2 küçükbaş telef oldu
6 saat önce
Mardin'in Mazıdağ ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından meydana gelen su baskınında 2 küçükbaş hayvan telef oldu.
Mardin'in Mazıdağ ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından meydana gelen su baskınında 2 küçükbaş hayvan telef oldu.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanak sonrası Balpınar Mahallesi'ndeki bir ahırda meydana gelen su baskını nedeniyle 2 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri su tahliyesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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