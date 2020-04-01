Mardin'de sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Mardin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
6 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınına yol açtı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınına yol açtı.
Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle 8 Mart ve Yenituran mahallerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Su baskınına maruz kalan yerlerdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri evlerdeki suları tahliye etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:44 Kaynak: AA
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