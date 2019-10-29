Son Dakika Haberleri: Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

33 dakika önce

Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkilediMardin'de öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Mardin'de öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Mardin ve ilçelerinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Bazı yollarda su birikintileri oluşturan yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Trafikte uzun araç kuyrukların oluştuğu kentte sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı evlerde ise su baskınları yaşandığı belirtildi.

Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:19 Kaynak: DHA
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