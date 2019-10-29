Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
33 dakika önce
Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkilediMardin'de öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:19 Kaynak: DHA
Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Mardin'de öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Mardin ve ilçelerinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Bazı yollarda su birikintileri oluşturan yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Trafikte uzun araç kuyrukların oluştuğu kentte sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı evlerde ise su baskınları yaşandığı belirtildi.
Mansur Yavaş'tan Ankara'da köyüne ev yaptırmak isteyenlere müjde: 100 metrekareye kadar bir kuruş para ödemeyeceksiniz Hatay'da kimyasal zannedilen köpük vatandaşlara panik yaşattı Baklava ustalarından Mehmetçik'e 'ay yıldızlı' baklava Mardin'de sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü!