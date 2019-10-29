Son Dakika Haberleri: Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

1 saat önce

Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (2)SAĞANAK KIZILTEPE'DE DE YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİMardin'in Kızıltepe ilçesinde etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (2)

SAĞANAK KIZILTEPE'DE DE YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde etkili olan sağanak sonrası ana caddeler göle döndü. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda trafik zaman zaman kilitlenme noktasına gelirken, çok sayıda araç göle dönen yol nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle birçok ev ve işyerini su basarken, Tajdin Dündarkaya'ya ait 20 tavuk telef oldu. Dündarkaya, Yağmur yağmaya başladı. Yaklaşık 20 tavuğum telef oldu. Evimde bulunan bütün eşyalar su altında kaldı dedi.

Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:56 Kaynak: DHA
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