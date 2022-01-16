Mardin'de Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu, Özel ve Karma Sektör İş Birliği Koordinatörlüğü Hizmet Sektörü İşbirliği Kurulunca Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri toplantısı düzenlendi.

Rektörlük konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Harman, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Bilici, İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mardin ilçeleri devlet hastaneleri baş hekimleri, özel hastane yöneticileri ve eczacılar katıldı.

Rektör Prof. Dr. Özcoşar, toplantıda yaptığı konuşmada, Mardin'e kazandırılan tıp fakültesinin yapılanma aşamasında olduğunu, şehre ve ülkeye değer katacak yenilikçi teknolojik cihazlar ile hizmet vermesinin önemli bir hamle olduğunu söyledi.

Değer üreten ve şehre değer katarak tıp alanında literatüre katkı sağlayacak atılımları ve teknolojik sistemleri MAÜ markası ile ulusal ve uluslararası alanda hizmete sunmak istediklerini kaydeden Özcoşar, sektör ile iş birliklerinin yoğun şekilde devam edeceğini bildirdi.