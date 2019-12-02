Mardin'de sağlık çalışanları hepatit ve AİDS konusunda bilgilendirildi

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimince İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya il genelinde görev yapan sağlık çalışanları katıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ve Mardin Devlet Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yeşim Yıldız tarafından bilgi verdi.