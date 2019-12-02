Son Dakika Haberleri: Mardin'de sağlık çalışanları hepatit ve AİDS konusunda bilgilendirildi
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Mardin'de sağlık çalışanları hepatit ve AİDS konusunda bilgilendirildi

6 saat önce

Mardin'de sağlık çalışanları hepatit ve AİDS konusunda bilgilendirildiHalk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimince İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya il genelinde görev yapan sağlık çalışanları katıldı.

Mardin'de sağlık çalışanları hepatit ve AİDS konusunda bilgilendirildi, System.String[]

Mardin'de sağlık çalışanları hepatit ve AİDS konusunda bilgilendirildi

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimince İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya il genelinde görev yapan sağlık çalışanları katıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ve Mardin Devlet Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yeşim Yıldız tarafından bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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