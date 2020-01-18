Mardin'de sağlık çalışanlarına influenza ve kızamık eğitimi verildi - Son Dakika
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Mardin'de sağlık çalışanlarına influenza ve kızamık eğitimi verildi

6 saat önce

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ile Güneydoğu Nöroloji ve İnfeksiyon Derneği (GÜNİDER) iş birliğiyle kentte görev yapan doktorlara kızamık ve influenza konulu eğitim semineri düzenlendi.

Mardin'de sağlık çalışanlarına influenza ve kızamık eğitimi verildi, System.String[]

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ile Güneydoğu Nöroloji ve İnfeksiyon Derneği (GÜNİDER) iş birliğiyle kentte görev yapan doktorlara kızamık ve influenza konulu eğitim semineri düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen seminerde konuşan GÜNİDER Başkanı ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, influenza (grip) konusunda bilgi verdi.

Gripten korunma yöntemlerine değinen Çelen, şunları kaydetti:

"Mevsimsel grip ülkemizde ve dünyada her yıl milyonlarca insanı etkilemekte, genel olarak bilindiğinden çok daha fazla sayıda hastane yatışlarına ve ölümlere neden olmaktadır. Grip, influenza virüsünün neden olduğu bir akut solunum yolu hastalığıdır ve dünyada yaygın olarak görülmektedir. İnfluenza klinik olarak, diğer etkenlerin neden olduğu akut solunum yolu enfeksiyonlarından ayırt edilememektedir."

İl Sağlık Müdürlüğü, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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