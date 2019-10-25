Son Dakika Haberleri: Mardin'de, "sağlık durakları" vatandaşın hizmetinde
Son Dakika Güncel Mardin'de, 'sağlık durakları' vatandaşın hizmetinde

Mardin'de, "sağlık durakları" vatandaşın hizmetinde

1 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek amacıyla, kentin 2 noktasında sağlık durakları hayata geçirerek, vatandaşların hizmetine sundu.

Mardin'de,

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek amacıyla, kentin 2 noktasında sağlık durakları hayata geçirerek, vatandaşların hizmetine sundu.

15 Temmuz Şehitler Parkı ile Mardin Devlet Hastanesi önünde sağlık duraklarına dönüştürülen iki durakta, vatandaşlara kanser ve erken tanı konularında bilgilendirmeler yapılırken şeker, tansiyon ve obezite taramaları da gerçekleştiriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlusu Dr. Ali Arıkan, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın destekleriyle toplu taşıma araçlarından ikisinin sağlık duraklarına dönüştürüldüğü dile getirdi.

Arıkan, "Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olduğu için başta meme kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinin de taramalarını yapıyoruz. Kanser taramalarının yanı sıra tansiyon, şeker, obezite taramaları da yapıyoruz. Bilgilendirici materyallerimizi koyduk. Düzenli olarak bunları güncelliyoruz." dedi.

Duraklarda bebek ve çocuklara yönelik birçok tarama ve bilgilendirme de yapıldığına dikkati çeken Arıkan, şunları kaydetti:

"Bağırsak ve rahim ağzı kanseri taramalarını da ilimizde ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Mardin bilindiği gibi güneşli bir bölge. Bu yüzden cilt kanseri taramalarına önem veriyoruz. Kanser taramalarımızı artırmak, vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak amacıyla özellikle dört büyük ilçemiz olan Artuklu, Nusaybin, Kızıltepe ve Nusaybin Devlet hastanelerinde de kanser polikliniklerimizi hizmete sunduk."

İl Sağlık Müdürlüğü, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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