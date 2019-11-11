Son Dakika Haberleri: Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist sağ ele geçirildi
Son Dakika Güncel Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist sağ ele geçirildi

Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist sağ ele geçirildi

7 saat önce

MARDİN'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı 3 terörist sağ ele geçirildi.

Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist sağ ele geçirildi, System.String[]

MARDİN'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı 3 terörist sağ ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK üyesi olmak suçlarından aranan ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen ekipler, eve gizlendikleri tespit edilen N.D. ile Ö.E. Derik'te, Suriye uyruklu A.A ise Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. N.D. ile Ö.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Suriye uyruklu A.A'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:59 Kaynak: DHA
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