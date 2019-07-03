Mardin'de saldırıya uğrayan doktor çifte destek eylemi
1 saat önce
Mardin'de saldırıya uğrayan doktor çifte destek eylemi (2)KUZENLER TUTUKLANDIMardin Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Davut Sakız ve eşi Ayşe Sakız'a rapor vermediği için saldıran Yusuf Beyhan (39) ile kuzeni Cebrail Beyhan (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:28 Kaynak: DHA
'de saldırıya uğrayan doktor çifte destek eylemi (2)
KUZENLER TUTUKLANDI
Mardin Devlet Hastanesi
'nde görevli doktorlar Davut Sakız ve eşi Ayşe Sakız'a rapor vermediği için saldıran Yusuf Beyhan (39) ile kuzeni Cebrail
Beyhan (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yusuf Beyhan ve Cebrail Beyhan, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ
Haber Nezir GÜNEŞ MARDİN,(DHA
)
(Tür: Yurt)
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