Son Dakika Haberleri: Mardin'de saldırıya uğrayan doktor çifte destek eylemi
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Mardin'de saldırıya uğrayan doktor çifte destek eylemi

1 saat önce

Mardin'de saldırıya uğrayan doktor çifte destek eylemi (2)KUZENLER TUTUKLANDIMardin Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Davut Sakız ve eşi Ayşe Sakız'a rapor vermediği için saldıran Yusuf Beyhan (39) ile kuzeni Cebrail Beyhan (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mardin'de saldırıya uğrayan doktor çifte destek eylemi (2)
KUZENLER TUTUKLANDI
Mardin Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Davut Sakız ve eşi Ayşe Sakız'a rapor vermediği için saldıran Yusuf Beyhan (39) ile kuzeni Cebrail Beyhan (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yusuf Beyhan ve Cebrail Beyhan, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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Haber Nezir GÜNEŞ MARDİN,(DHA)
(Tür: Yurt)
Mardin'de saldırıya uğrayan doktor çifte destek eylemi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:28 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Cebrail, Mardin, Güncel
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