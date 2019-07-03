Mardin'de saldırıya uğrayan doktor çifte destek eylemi (2)
1 saat önce
KUZENLER TUTUKLANDIMardin Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Davut Sakız ve eşi Ayşe Sakız'a rapor vermediği için saldıran Yusuf Beyhan (39) ile kuzeni Cebrail Beyhan (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:33 Kaynak: DHA
KUZENLER TUTUKLANDI
Mardin Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Davut Sakız ve eşi Ayşe Sakız'a rapor vermediği için saldıran Yusuf Beyhan (39) ile kuzeni Cebrail Beyhan (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yusuf Beyhan ve Cebrail Beyhan, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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