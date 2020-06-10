Mardin'de saman yığınında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hasantepe Mahallesinde boş arazide bulunan Ahmet Eren 'e ait saman yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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