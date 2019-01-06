Son Dakika Haberleri: Mardin'de Sarıkamış Şehitleri İçin Anma

Mardin'de Sarıkamış Şehitleri İçin Anma

59 dakika önce

Mardin'de Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi.

Mardin'de Sarıkamış Şehitleri İçin Anma, System.String[]
Mardin'de Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Şühedanın İzinde" projesi kapsamında Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla program düzenlendi. Gençlik Merkezinde önünde düzenlenen programa, Vali Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve çok sayıda genç katıldı. Burada saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Program, dev Türk bayrağı eşliğinde Artuklu Spor Salonuna kadar yapılan yürüyüşle sona erdi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı İçişleri Bakanlığı, 2018 Yılında 294 Bin Suriyelinin Ülkesine Geri Döndüğünü Açıkladı

Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı Mardinli Monroe Eşek Sütü Sabunuyla Yurt Dışına Açılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 13:53:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Sarıkamış Şehitleri İçin Anma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]