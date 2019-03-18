Mardin'de Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle yemek programında bir araya geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle yemek programında bir araya geldi.



Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü programında protokol üyeleri şehit yakınları ile yemekte bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programa Mardin Valisi Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Türkiye Güvenlik Korucuları, Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve davetliler katıldı.



Yemek programında protokol üyeleri ve askeri erkan aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü görevlileri şehit yakınlarının masalarında programa eşlik etti. Şehit yakınları ile bir araya gelen protokol üyeleri ve askeri erkan katılımları için ailelere teşekkür etti.



Burada bir konuşma yapan Vali Yaman, şehit aileleri ve gazilere ailelere teşekkür ederek, "Mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz. Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde başta ülkemizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı, bayrağı, istiklali ve dini için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk ise, Bakanlığın ve devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade ederek, bununla birlikte bölgede devletin tüm birimlerinin terör mağduru vatandaşların destekçisi olduğunun altını çizdi.



Çanakkale Zaferi'nin sinevizyon gösterimi ve şiirlerle yapılan sunumun ardından şehit ve gazi yakınları ile çekilen hatıra fotoğrafı ile program son buldu. - MARDİN

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