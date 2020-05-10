Mardin'de şehit ailelerine Anneler Günü ziyareti - Son Dakika

Mardin'de şehit ailelerine Anneler Günü ziyareti

Mardin'de şehit ailelerine Anneler Günü ziyaretiMARDİN'in Derik ilçesinde Anneler Günü nedeniyle şehit anneleri ziyaret edildi.

Mardin'de şehit ailelerine Anneler Günü ziyareti MARDİN'in Derik ilçesinde Anneler Günü nedeniyle şehit anneleri ziyaret edildi. Derik Kaymakamlığı'nca Anneler Günü kutlama programı kapsamında ilçedeki 5 şehit ailesi ziyaret edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Osmanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan VE İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlhan Değirmancı, 1995 yılında vatani görevindeyken şehit olan Ecevit Esen'in eşi, şehit bekçiler Ali Ege, İdan Dinç ve Nuri Dinç eşleri ve 15 Temmuz şehitlerinden Mahmut Eşit'in annesini ziyaret ederek, beraberindeki getirdikleri hediyelere vererek Anneler Günü'nü kutladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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