Mardin'de şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

Mardin 15 Temmuz Demokrasi Şehit Gazi ve Terör Mağdurları Başkanı Hatice Turan Kandemir, babasıyla aynı tarihte şehit olan güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in çocuklarını ziyaret ederek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde 13 Eylül 2019'da PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 37 yaşındaki güvenlik korucusu Abdullatif Emen şehit oldu. Babalarının mezarını ziyarete hazırlanan Emen'in çocukları Bünyamin ve Melek'e 15 Temmuz Demokrasi Şehit Gazi ve Terör Mağdurları Başkanı Hatice Turan Kandemir sürpriz ziyarette bulundu. Bugünü daha anlamlı olması için şehit Abdullatif Emen'in çocuklarıyla beraber geçirmek istediklerini belirten Kandemir, "Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Aynı zamanda ulu önder Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz. Sizin de gördüğünüz üzere çocuklarımız çok mutlu oldular. Mezara gidip babalarını ziyaret edeceklerdi. Bizim getirdiğimiz araba onların çok hoşuna gitti, çok mutlu oldu çocuklarımız. Onların bu mutluluklarına vesile olduğumuz için bizler de mutlu olduk. Şehit çocuklarımız, şehitlerimizin bizlere emaneti. Onlara sahip çıkalım. Sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

Şehidin eşi Selma Emen, bugün çocukları ziyaret edip mutlu ettiği için Kandemir'e teşekkür etti. Daha sonra çocuklarla birlikte şehit güvenlik korucusu Abdullatif Emen'in kabri ziyaret edilerek dualar okundu. Şehidin oğlu Bünyamin Emen, babasını asker selamı ile selamladı. - MARDİN