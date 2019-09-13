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Mardin'de şehitler için mevlit okutuldu

1 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda şehit düşen İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, güvenlik korucusu Evren Başçı ve Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar için mevlit okutuldu.

Mardin'de şehitler için mevlit okutuldu, System.String[]

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda şehit düşen İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, güvenlik korucusu Evren Başçı ve Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar için mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Şakir Nuhoğlu Caminde cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından okunan mevlidin ardından şehit ve gaziler için dua edildi.

Programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, kaymakamlar, belediye başkanları, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polisler, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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