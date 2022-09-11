Mardin 'de, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistan için hazırlanan un, makarna ve bulgurdan oluşan 80 ton gıda yardımı, ülkeye gönderilmek üzere Van 'a doğru yola çıktı.

Kaynak: AA

Pakistan, Mardin, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'den Pakistan'daki sel bölgesine 80 ton gıda yardımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.