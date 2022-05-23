Mardin'de sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

23.05.2022 10:20
Mardin'de sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mardin'in Savur ilçesinde, sepetli motosikletin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Savur ilçesinde, sepetli motosikletin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hadi Ocakçı yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, Safa Mahallesi Kayatepe yolu üzerinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan Mehmet Şerif Ocakçı, Yusuf Ocakçı ve Emine Ocakçı yaralandı.

Yaralanan 4 kişi çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emine Ocakçı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin'deki hastanelere sevk edildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin'de sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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