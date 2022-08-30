Mardin'de sağlık çalışanı genç serinlemek için girdiği suda boğuldu - Son Dakika
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Mardin'de sağlık çalışanı genç serinlemek için girdiği suda boğuldu

30.08.2022 20:17
Mardin'de sağlık çalışanı genç serinlemek için girdiği suda boğuldu

Mardin'de serinlemek için girdiği suda boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan sağlık çalışan genç hayatını kaybettiEdinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla Midyat ilçesine bağlı beyazsu piknik alanına giden Nusaybin Devlet Hastanesinde Radyoloji teknikeri olarak görev yapan 25...

Mardin'de serinlemek için girdiği suda boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan sağlık çalışan genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla Midyat ilçesine bağlı beyazsu piknik alanına giden Nusaybin Devlet Hastanesinde Radyoloji teknikeri olarak görev yapan 25 yaşındaki Abdullah Alpaslan, serinlemek için girdiği suda bir anda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının ve çevredekilerin yardımına koştuğu Alpaslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç sağlık çalışanı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alpaslan'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de sağlık çalışanı genç serinlemek için girdiği suda boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de sağlık çalışanı genç serinlemek için girdiği suda boğuldu - Son Dakika
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