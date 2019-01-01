Mardin'de Sevkiyat Hareketliliği
34 dakika önce
Mardin'de sevkiyat hareketliliğiMARDİN - Sınır birliklerine takviye için gönderilen askeri konvoylar Mardin'den yeni yıla sayılı dakikalar kala geçişlerini tamamladı.
Mardin
'de sevkiyat hareketliliği
MARDİN - Sınır birliklerine takviye için gönderilen askeri konvoylar Mardin'den yeni yıla sayılı dakikalar kala geçişlerini tamamladı. Diyarbakır
ve Midyat
karayolu sınır birliklerine tank sevkiyatı ve kirpiler ile geçiş yapan askeri konvoy trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Mardin'de yeni yıla dakikalar kala geçiş yapan askeri birlikler, kontrol noktalarında görev yapan polis ve askerlere uzun uzun kornalara basarak yeni yıllarını kutladı. Mardin'de yoğun askeri sevkiyat hareketliliği sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:23 Kaynak: İHA
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