Son Dakika Haberleri: Mardin'de Sevkiyat Hareketliliği

Mardin'de Sevkiyat Hareketliliği

34 dakika önce

Mardin'de sevkiyat hareketliliğiMARDİN - Sınır birliklerine takviye için gönderilen askeri konvoylar Mardin'den yeni yıla sayılı dakikalar kala geçişlerini tamamladı.

Mardin'de sevkiyat hareketliliği

MARDİN - Sınır birliklerine takviye için gönderilen askeri konvoylar Mardin'den yeni yıla sayılı dakikalar kala geçişlerini tamamladı. Diyarbakır ve Midyat karayolu sınır birliklerine tank sevkiyatı ve kirpiler ile geçiş yapan askeri konvoy trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Mardin'de yeni yıla dakikalar kala geçiş yapan askeri birlikler, kontrol noktalarında görev yapan polis ve askerlere uzun uzun kornalara basarak yeni yıllarını kutladı. Mardin'de yoğun askeri sevkiyat hareketliliği sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa
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