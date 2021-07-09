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Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika

Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı

09.07.2021 15:54
Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Yenikent Mahallesi üzerinde ilerleyen transit, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Sürücü aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede aracın ön kısmını saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı

Kızıltepe, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika


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