Son dakika haberleri... MARDİN'DE SEYİR HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haberleri... MARDİN'DE SEYİR HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN

21.04.2022 17:51

Son dakika haber: MARDİN'de seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın, yolcuların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

MARDİN'de seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın, yolcuların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde içinde yolcu bulunan seyir halindeki halk otobüsü, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.(DHA)

Son dakika haberleri... MARDİN'DE SEYİR HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN
Son dakika haberleri... MARDİN'DE SEYİR HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN
Son dakika haberleri... MARDİN'DE SEYİR HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN
Son dakika haberleri... MARDİN'DE SEYİR HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN

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Mardin'de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı Mardin'de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MARDİN'DE SEYİR HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... MARDİN'DE SEYİR HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN - Son Dakika
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