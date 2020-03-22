Mardin'de seyir halindeki kamyonetin tavanına çıkan sürücü yakalandı - Son Dakika

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Mardin'de seyir halindeki kamyonetin tavanına çıkan sürücü yakalandı
6 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki kamyonetinin tavanına çıkarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki kamyonetinin tavanına çıkarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.
Atatürk Mahallesi'nde 35 BBJ 18 plakalı kamyonetin sürücüsü R.K, seyir halindeyken kullandığı aracın tavan kısmına çıktı. Durumu görenler, kamyonet hareket halindeyken çevresine el sallayan sürücüye tepki gösterdi. Çevredekiler, durumu kendi cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya üzerinden paylaştı.
Görüntüler üzerine, Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri R.K.'yi gözaltına alarak aracını trafikten men etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:12 Kaynak: AA
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