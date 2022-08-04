Mardin'de seyir halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika
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Mardin'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

04.08.2022 18:45
Mardin'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Mardin'de seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı.

Mardin'de seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen ve sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtardığı araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiler göre, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi yolunda seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AJE 903 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte sürücü aracı yol kenarına çekerek bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da durumu itfaiyeye bildirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin de yardıma koşarak söndürmeye çalıştığı araçtaki yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - MARDİN

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ARAÇTA 6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ ARAÇTA 6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ Tek taraflı kazada 4 yaralı Tek taraflı kazada 4 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de seyir halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de seyir halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika
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