Son Dakika Haberleri: Mardin'de Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Mardin'de Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

54 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, derin dondurucu yüklü tır seyir halindeyken alev aldı.

Mardin'de Seyir Halindeki Tır Alev Aldı, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, derin dondurucu yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, yangını son anda fark etmesi sonucu olaydan yara almadan kurtulurken, tır ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece 01.00 sularında Kızıltepe- Viranşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdris Culdaz'ın kullandığı 43 KB 118 plakalı derin dondurucu yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı. Culdaz, yangını son anda fark ederek araçtan çıkmayı başardı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kızıltepe itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:02 Kaynak: İHA
Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu Kayıp Olarak Aranan 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:56:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Seyir Halindeki Tır Alev Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]