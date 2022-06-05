Alınan bilgiye göre, Nusaybin -Cizre kara yolunda seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorse lastikleri, Katran köyü mevkisinde alev aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Seyir halindeki tır alev aldı - Son Dakika

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