Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı.



Kızıltepe ilçesine bağlı Yüksektepe köyünde İmdat Kandemir 70 dönümde 28 ton, Aktulga köyünde Ali Güç de 40 dönümde 13 ton arpa üretti.

Geçen yıla oranla dönüm başına yaklaşık yüzde 20 artış sağlanan arpa, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde satışa sunuldu.

Müzayede kurulmadan, ambar başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak satışı yapılan arpanın kilogramı 1,320 liradan alıcı buldu.

Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, üreticilere ilk ürünü getirmeleri ve 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla altın hediye etti.



Öter, yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bereketli topraklarında ilk arpa hasadının verimli başladığını söyledi.

Devletin açıkladığı fiyatın kilogramının 1,275 lira olduğunu ancak ilk ürün olduğu için 1,320 liradan satışın gerçekleştirildiğini kaydeden Öter, bu sene arpanın, geçen seneye göre hem verim hem kalite olarak daha yüksek olduğunu belirtti.

Bundan sonra gelecek ürünleri daha kaliteli ve verimli beklediklerini vurgulayan Öter, "İyi bir yıl beklentisi içerisindeyiz. Geçen sene 270 civarıydı bu sene 400 kilogram vermiş. Yani geçen seneye göre yüzde 15-20 artış var, ilk ürüne göre. Bundan sonraki ürünlerin daha iyi olacağını bekliyoruz." dedi.

Mardin Ovası'nın çoğunluğunda buğday ekildiğini aktaran Öter, tüm ürünlerin habercisi arpanın hasadının ardından ilk buğday hasadına gelecek ay başında başlanacağını kaydetti.



"Koronavirüs nedeniyle müzayede olmayacak"



Kızıltepe ilçesinde kurdukları Ortadoğu'nun en büyük hububat merkezinde her yıl yapılan müzayedenin bu yıl yapılamayacağını ifade eden Öter, "Ülkemiz, dünyamız koronavirüs salgını yaşıyor. Bizler de devletimizin almış olduğu ve yayınladığı genelge tedbirleri çerçevesinde bu sene değişiklik getirdik. Her esnaf kendi yazıhanesi önünde masasına açacak. Herkes sosyal mesafeyi koruyarak alışveriş yapacak. Koronavirüs nedeniyle müzayede olmayacak." diye konuştu.

Çiftçi İmdat Kandemir de bu sene ilk arpa biçimini yaptıklarını belirterek "Verimi gayet güzeldi. Dönümü 400 kilogram verdi. Geçen seneye göre bu sene gayet iyi." ifadelerini kullandı.

İlk arpayı alan esnaf Süleyman Kurtcebe de ilk ürünü almanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, bereketli bir yıl olmasını diledi.