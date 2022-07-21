MARDİN'DE SICAKTAN BUNALAN ESNAF, AĞAÇ DİBİNE SULU KLİMA KURDU - Son Dakika
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MARDİN'DE SICAKTAN BUNALAN ESNAF, AĞAÇ DİBİNE SULU KLİMA KURDU

21.07.2022 12:02
MARDİN'DE SICAKTAN BUNALAN ESNAF, AĞAÇ DİBİNE SULU KLİMA KURDU

MARDİN'in Midyat ilçesinde 40 dereceye yaklaşan sıcaklıktan bunalan esnaf Beşir Akpınar, iş yerinin önüne sulu klima kurdu.

MARDİN'in Midyat ilçesinde 40 dereceye yaklaşan sıcaklıktan bunalan esnaf Beşir Akpınar, iş yerinin önüne sulu klima kurdu. Bu sene aşırı sıcaklıklar görüldüğünü belirten Akpınar, Seyyar klima, sulu çalışıyor. Burada ağacın dibine koyduk. Millet hem serinliyor hem de gelen müşterilerimiz sıcaktan dolayı oturup çayını, kahvesini içiyor dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, insanları bunalttı. Mardin'in Midyat ilçesinde de hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı. İlçe halkı akşam dışarı çıkmayı tercih ederken, gelen turistler daha çok kapalı mekanlara ya da gölgeliklere akın etti. İlçede esnaflık yapan Beşir Akpınar da sıcaklıktan içeride duramayınca, çareyi iş yerinin önüne sulu klima kurmakta buldu.

'MİLLET ÇOK ESPRİLİ GÖRÜYOR'

Bu sene Midyat'ta aşırı sıcaklıklar görüldüğünü belirten Beşir Akpınar, Düşündük, bir klima aldık. Seyyar klima, sulu çalışıyor. Burada ağacın dibine koyduk. Millet hem serinliyor hem de gelen müşterilerimiz sıcaktan dolayı oturup çayını, kahvesini içiyor. Biz de oturup serinliyoruz. Burası aşırı derecede sıcaktır. Ağacın dibinde oturuyoruz. Millet çok esprili görüyor ama ne yapalım mecburuz. Dışarıda klimayı kuruyoruz. Özellikle saat 11.00'dan 17.00'ye kadar açıyoruz. O sıcaktan dolayı faturamız yüksek gelse de mecbur kaldık. Sağlık, paradan daha iyidir dedi.

'DAHA ÖNCE BÖYLE SICAK GÖRMEMİŞTİK'

Kurulan klimanın yanında serinleyen Kadri Güleç de (72) son 1 haftadır havanın aşırı derecede sıcak olduğunu belirterek, Yanında oturuyoruz, serin. İnsanlar da burada gelip oturuyor, havası güzel. Daha önce böyle sıcak görmemiştik diye konuştu. Mesut Kocaağa da (32) genelde akşam saatlerinde dışarı çıkmayı tercih ettiklerini dile getirerek, ya klima ya da pervane ile serinliyoruz. Elektrikler de pahalı olduğu için mümkün mertebe açmamaya özen gösteriyoruz. Kapıları pencereleri açıp, serinlemeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Akpınar, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARDİN'DE SICAKTAN BUNALAN ESNAF, AĞAÇ DİBİNE SULU KLİMA KURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: MARDİN'DE SICAKTAN BUNALAN ESNAF, AĞAÇ DİBİNE SULU KLİMA KURDU - Son Dakika
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