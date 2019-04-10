Son Dakika Haberleri: Mardin'de Şiddetli Yağış

Mardin'de Şiddetli Yağış

1 saat önce

Mardin'in Dargeçit ilçesindeki sağanak, su baskınlarına neden oldu.

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Mardin'in Dargeçit ilçesindeki sağanak, su baskınlarına neden oldu.


İlçe genelinde etkisini sürdüren yağışın şiddetini artırması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Aşırı yağışların sele dönüştüğü Sefa Mahallesi'nde mezarlık ve bazı araçlar ile evlerin bahçe duvarları zarar gördü.

İtfaiye ve belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı mahallelerde çalışma başlattı.

Bölgeye tedbir amaçlı AFAD ekipleri de sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:49 Kaynak: AA
Dargeçit, Mardin, Güncel
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