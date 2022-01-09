Üye Girişi
MARDİN'DE 'SIFIR ATIK' KERMESİNDEN ELDE EDİLEN GELİR ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILACAK - Son Dakika

MARDİN'DE 'SIFIR ATIK' KERMESİNDEN ELDE EDİLEN GELİR ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILACAK

09.01.2022 09:40

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde Sıfır Atık' projesi kapsamında kermes etkinliği düzenlendi.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde Sıfır Atık' projesi kapsamında kermes etkinliği düzenlendi. Kermeste elde edilen gelir, köy okulları ve öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak.

Dargeçit Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında gösteri, şiir dinletisi, sergi ve kermes etkinliği düzenlendi. Kongre salonunda gerçekleştrilen etkinlik, öğrencilerin 'Sıfır Atık' kapsamında atık malzemeleri geri dönüştürerek yaptıkları kostüm gösterisi ile başladı. Gösteride 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı söylendi. Kostüm gösterisinden sonra Dargeçit Kaymakamı Ömer Özbay ve eşinin de eşlik ettiği şiir dinletisi gerçekleştirildi. Kermeste, tablolardan süs eşyasına, ev tekstil ürünlerinden oyuncaklara bir çok ürün yer aldı.

ELDE EDİLEN GELİR KÖY OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILACAK

Sergide yer alan ürünler ve kadınların yaptığı yöresel yemekler kermes kapsamında satışa çıkarıldı. Kermeste elde edilen gelirler, köy okulları ve öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak.

Ekinlikte konuşma yapan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, artan nüfus, kentleşme, sanayileşme ve teknolojik yenilikler yaşam standartlarının ve tüketim anlayışlarının farklılaşmasına ve beraberinde ciddi çevre sorunlarına ve atık problemine neden olduğunu vurguladı. Vali Demirtaş, Atık sorunu, başta doğal kaynakların tükenmesi, tabiatın kirlenmesi ve neticesinde iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere insanları ve diğer canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine yol açmaktadır. Çevre ile ilgili karşılaşılan bu problemlere gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin kalıcı bir çözüm bulması ve sürdürülebilir politikalar benimsemesi ise kaçınılmazdır. Günümüzde bilinçli tüketim ve bilinçli ayrıştırmanın esas olduğu bir yaşam biçiminin model alınması gerekmektedir. Bu yaşam tarzında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüşümünün sağlanması en temel hedeflerimiz olmalıdır dedi.

MARDİN'DE 'SIFIR ATIK' KERMESİNDEN ELDE EDİLEN GELİR ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILACAK
MARDİN'DE 'SIFIR ATIK' KERMESİNDEN ELDE EDİLEN GELİR ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILACAK
MARDİN'DE 'SIFIR ATIK' KERMESİNDEN ELDE EDİLEN GELİR ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILACAK

YORUMLAR
500

Hisarcık, Dargeçit, Kermes, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE 'SIFIR ATIK' KERMESİNDEN ELDE EDİLEN GELİR ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILACAK - Son Dakika


Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
09:14
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı         
08:54
Görenler anlam veremedi! Aleyna önce çatıya çıktı, sonra odada twerk yaptı Görenler anlam veremedi! Aleyna önce çatıya çıktı, sonra odada twerk yaptı         
08:39
Şarkıcı Ebru Yaşar, düşüp diz kapağını kırdı Şarkıcı Ebru Yaşar, düşüp diz kapağını kırdı         
02:32
Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?         
22:15
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
16:29
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 09:51:18. #1.11#
SON DAKİKA: MARDİN'DE 'SIFIR ATIK' KERMESİNDEN ELDE EDİLEN GELİR ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILACAK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement