MARDİN'DE 'SIFIR ATIK' KERMESİNDEN ELDE EDİLEN GELİR ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILACAK - Son Dakika

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde Sıfır Atık' projesi kapsamında kermes etkinliği düzenlendi. Kermeste elde edilen gelir, köy okulları ve öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak.

Dargeçit Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında gösteri, şiir dinletisi, sergi ve kermes etkinliği düzenlendi. Kongre salonunda gerçekleştrilen etkinlik, öğrencilerin 'Sıfır Atık' kapsamında atık malzemeleri geri dönüştürerek yaptıkları kostüm gösterisi ile başladı. Gösteride 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı söylendi. Kostüm gösterisinden sonra Dargeçit Kaymakamı Ömer Özbay ve eşinin de eşlik ettiği şiir dinletisi gerçekleştirildi. Kermeste, tablolardan süs eşyasına, ev tekstil ürünlerinden oyuncaklara bir çok ürün yer aldı.

ELDE EDİLEN GELİR KÖY OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILACAK

Sergide yer alan ürünler ve kadınların yaptığı yöresel yemekler kermes kapsamında satışa çıkarıldı. Kermeste elde edilen gelirler, köy okulları ve öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak.

Ekinlikte konuşma yapan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, artan nüfus, kentleşme, sanayileşme ve teknolojik yenilikler yaşam standartlarının ve tüketim anlayışlarının farklılaşmasına ve beraberinde ciddi çevre sorunlarına ve atık problemine neden olduğunu vurguladı. Vali Demirtaş, Atık sorunu, başta doğal kaynakların tükenmesi, tabiatın kirlenmesi ve neticesinde iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere insanları ve diğer canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine yol açmaktadır. Çevre ile ilgili karşılaşılan bu problemlere gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin kalıcı bir çözüm bulması ve sürdürülebilir politikalar benimsemesi ise kaçınılmazdır. Günümüzde bilinçli tüketim ve bilinçli ayrıştırmanın esas olduğu bir yaşam biçiminin model alınması gerekmektedir. Bu yaşam tarzında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüşümünün sağlanması en temel hedeflerimiz olmalıdır dedi.