Mardin'de sığınaklarda pkk silah ve mühimmatı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Kıran-2 operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldığı belirtilerek, "Sığınıklarda 2 adet PKM (Biksi) makinalı tu¨fegˆi, 1 adet Dragunov (Kannas) keskin nis¸ancı tu¨fegˆi, şarjörü ve dürbünü, 1adet M-16 piyade tu¨fegˆi, 7 adet AK-47 kalas¸nikof piyade tu¨fegˆi, 1 adet TB-6 tamburalı bombaatar, 5 adet RPG-7 roketatar, 7 adet tabanca, 45 adet el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet roketatar harp bas¸lıgˆı ile tuzaklanmıs¸ el yapımı patlayıcı, 11 adet antitank roketatar mu¨himmatı, 1 adet silah u¨stu¨ termal, 4 adet termal kamera, 1 adet gece go¨ru¨s¸ du¨rbu¨nu¨, 1 adet gu¨ndu¨z go¨ru¨s¸ du¨rbu¨nu¨, 2 adet arac¸ telsizi, 7 adet anti personel roketatar mu¨himmatı, 36 adet bombaatar mu¨himmatı, 2 adet dolu s¸arjo¨r, 1 adet jenarato¨r, 24 adet roketatar sevk fis¸egˆi, 17 adet el bombası tapası, 12 adet kumandası, 36 adet Alfa-Fire ates¸leme anahtarı ve ona bagˆlı 2 adet AK-47 kalas¸nikof piyade tüfeği s¸arjo¨ru¨, Zagros keskin nişancı tüfeği kurma kolu, tabanca s¸arjo¨ru¨, muhtelif miktarda malzeme ele gec¸irildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA,