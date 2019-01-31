Mardin'de Sığınakta 55 Kilo Patlayıcı, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi (1)
1 saat önce
Mardin'de terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 55 kilo patlayıcı, zırh delici uzun namlulu silah, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ve patlamamış tank mühimmatı ele geçirildi.
Mardin
'de terör örgütü PKK
'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 55 kilo patlayıcı, zırh delici uzun namlulu silah, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ve patlamamış tank mühimmatı ele geçirildi. - Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:23 Kaynak: DHA
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