Son Dakika Haberleri: Mardin'de Sığınakta 55 Kilo Patlayıcı, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi (1)

Mardin'de Sığınakta 55 Kilo Patlayıcı, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi (1)

1 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 55 kilo patlayıcı, zırh delici uzun namlulu silah, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ve patlamamış tank mühimmatı ele geçirildi.

Mardin'de Sığınakta 55 Kilo Patlayıcı, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi (1), System.String[]
Mardin'de terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 55 kilo patlayıcı, zırh delici uzun namlulu silah, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ve patlamamış tank mühimmatı ele geçirildi. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:23 Kaynak: DHA

PKK, Mardin, Güncel
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