Mardin'de sığırcıkların gökyüzündeki "dansı" - Son Dakika

Mardin'de binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde yaptığı hareketlerle adeta dans etti.

Merkez Artuklu ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan binlerce sığırcığın aynı anda gökyüzünde kanat çırpmasıyla oluşturduğu görüntü büyüledi.

Tarlalara konan binlerce sığırcığın, başka bir yere konmak için uçmasıyla siyah bulutları andıran görsel şölen oluştu.

İşlerine gitmek için durakta bekleyen vatandaşlar, kuşların dansını cep telefonlarıyla görüntüledi.