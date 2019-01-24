Son Dakika Haberleri: Mardin'de Şiir Yarışması

Mardin'de Şiir Yarışması

1 saat önce

Mardin'de şiir yarışması düzenlenecek.

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Mardin'de şiir yarışması düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında yapılan toplantıda, ortaokul öğrencileri arasında "Kadim Şehirde Bir Şair Olsam" yarışması yapılması kararlaştırıldı.

Müdür Sarı, şiir yarışmasının öğrencilerde özgüven ve okulu temsil etme bilincini geliştirmek, Türkçe'yi güzel kullanmaya teşvik etmek, şiire ve şiir yazmaya meraklı öğrencilerin kabiliyetlerini sergilemelerine ortam oluşturmak amacıyla düzenleneceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Yakup Sarı, Mardin, Güncel
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