Mardin'de Şiir Yarışması
1 saat önce
Mardin'de şiir yarışması düzenlenecek.
Mardin
'de şiir yarışması düzenlenecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı
başkanlığında yapılan toplantıda, ortaokul öğrencileri arasında "Kadim Şehirde Bir Şair Olsam" yarışması yapılması kararlaştırıldı.
Müdür Sarı, şiir yarışmasının öğrencilerde özgüven ve okulu temsil etme bilincini geliştirmek, Türkçe'yi güzel kullanmaya teşvik etmek, şiire ve şiir yazmaya meraklı öğrencilerin kabiliyetlerini sergilemelerine ortam oluşturmak amacıyla düzenleneceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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