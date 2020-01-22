Mardin'de silah kaçakçısı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de silah kaçakçısı suçüstü yakalandı

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Mardin'de silah kaçakçısı suçüstü yakalandı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi mülki sınırları içerisinde ikamet eden D.A. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Zanlı, Midyat yol kavşağında silah ticareti yaparken suçüstü yakalandı. D.A.'nın üzerinde 1 adet ruhsatsız Pietro Beratta marka tabanca ve 1 adet ruhsatsız Sıg Sauer marka tabanca ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şahısla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Jandarma, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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