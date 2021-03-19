Mardin'de silahla vurulan genç kadının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadının katil zanlısı 41 saatlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kışla Mahallesi Açelya Sokak'ta oturan evli ve bir çocuk annesi Gülbahar A'nın öldürülmesine ilişkin, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri olay yerinde detaylı ve teknik incelemelerde bulundu.

Şüphelinin olay yerinden kaçtığı güzergahı tespit eden ekipler 30 güvenlik kamerasından elde edilen 41 saatlik kamera görüntülerini inceledi.

Şüpheli, operasyonla saklandığı yerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen katil zanlısı, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Evli ve bir çocuk annesi Gülbahar A. 15 Mart'ta silahla karnından vurulmuş halde bulunmuştu. Gülbahar A. Nusaybin Devlet Hastanesine getirilmeden önce hayatını kaybettiği belirlenmişti.