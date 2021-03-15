Mardin'de silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Mardin'de silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın yaşamını yitirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi Açelya Sokakta oturan evli ve bir çocuk annesi Gülbahar A. (22) silahla karnından vurulmuş halde bulundu. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülbahar A'nın hastaneye getirilmeden önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, detaylı otopsi için Mardin Adli Tıp Morguna götürüldü. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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