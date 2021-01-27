Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü - Son Dakika

Dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen aileler arasında kavga çıktı.

5 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Baba Mahmut Kılınç ile 4 üvey kardeş, kavgada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Kılınç'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak, kavgaya karışan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

DEHŞET VEREN ANLAR KAMERADA

Kavga anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde ise bir arabanın insanların üzerine hızla sürülmesi yer alıyor. İki kişinin hızla giden aracın üzerinde taşınıp yere savrulması ise izleyenleri şoke etti. Videonun diğer bir dikkat çeken noktası ise şüphelilerin ellerindeki uzun namlulu silahlar oldu.