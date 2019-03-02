Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mardin
'in Artuklu
ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahında kullanıldığı kavgada Y.A. isimli şahıs açılan ateş sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili incelemeler başlatıldı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:32 Kaynak: İHA
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