Son Dakika Haberleri: Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahında kullanıldığı kavgada Y.A. isimli şahıs açılan ateş sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili incelemeler başlatıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:32 Kaynak: İHA

Polis, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sağlık Ocağında Doktora Saldırı 10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı

Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi Polis Memuru, Dinlenme Tesisinde Silahlı Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 00:05:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]