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MARDİN'DE SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR, 4 YARALI - Son Dakika

MARDİN'DE SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR, 4 YARALI

11.02.2022 15:45

MARDİN'in Artuklu ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Kabalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabancalardan çıkan mermilerden her iki taraftan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis olay karışan ve bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MARDİN'DE SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR, 4 YARALI
MARDİN'DE SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR, 4 YARALI
MARDİN'DE SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR, 4 YARALI

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Artuklu, Mardin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR, 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARDİN'DE SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR, 4 YARALI - Son Dakika
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